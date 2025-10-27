Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Выглядят здоровыми и активными»: в Чернобыле обнаружили собак-мутантов с синей шерстью

Daily Mail: в Чернобыле обнаружили собак с синей шерстью.

Источник: Комсомольская правда

После катастрофы на Чернобыльской АЭС до сих пор обнаруживаются неожиданные находки. Так, в регионе зафиксировали собак с синей шерстью. Отмечается, что животные предположительно попали под влияние химиката, пишет Daily Mai.

Ученым, наблюдающим за ситуацией, пока не удалось выявить точную причину изменения в окрасе шерсти. В материале при этом утверждается, что собаки якобы мутировали и стали невосприимчивы к радиации.

«Скорее всего, они попали под воздействие какого-то химиката, они выглядят очень активными и здоровыми», — говорится в статье.

Ранее чучело сиамского крокодила обнаружили в аэропорту Новокузнецка. Его пыталась провезти одна из пассажирок. Чучело находилось в дорожной сумке женщины, прилетевшей из Вьетнама. О необходимости декларирования она не знала.