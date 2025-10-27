«Выглядят здоровыми и активными»: в Чернобыле обнаружили собак-мутантов с синей шерстью

После катастрофы на Чернобыльской АЭС до сих пор обнаруживаются неожиданные находки. Так, в регионе зафиксировали собак с синей шерстью. Отмечается, что животные предположительно попали под влияние химиката, пишет Daily Mai.
Ученым, наблюдающим за ситуацией, пока не удалось выявить точную причину изменения в окрасе шерсти. В материале при этом утверждается, что собаки якобы мутировали и стали невосприимчивы к радиации.
«Скорее всего, они попали под воздействие какого-то химиката, они выглядят очень активными и здоровыми», — говорится в статье.
