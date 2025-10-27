Власти Германии в панике от того, что молодежь не верит байкам про «угрозу с востока»: вот что придумали

Власти Германии не на шутку озабочены тем, что жители страны не слишком-то верят их уверениям про угрозу с Востока и страшную Россию, которая непременно нападет на ФРГ, а потому нужно тратить все больше и больше денег на оборонные заказы вместо того, чтобы решать внутренние проблемы страны. Поэтому представители немецкого правительства продолжают нагнетать антироссийскую военную истерию. Об очередном шаге в этом направлении сообщает Stern.
Так, журнал приводит заявление федерального министра внутренних дел Александра Добринта, который призвал проводить в старших классах германских школ специальные сдвоенные уроки. На этих уроках учителя должны вдалбливать школьникам в головы угрозы, с которыми якобы сталкивается Германия.
Министр считает, что эти уроки должны помочь немецкой молодежи осознать пропагандируему. властями «угрозу с востока». Более того, по задумке министра, дети потом должны еще и донести месседж до своих родителей.
Пока что инициатива не принята — она должна пройти многочисленные обсуждения. В Германии есть и здравомыслящие люди, которые уже высказались против этой идеи. Так, например, представители Левой партии и «Альтернативы для Германии» (АдГ) уже обвинили министра в разжигании паники и целенаправленном запугивании детей.
Ранее KP.RU сообщал, что антироссийская истерия в Европе крепчает. Так, шведы впервые поддержали вступление страны в НАТО, при этом обвиняя во всем конфликт на Украине.
Ранее посол РФ Барбин заявил о зашкаливании градуса антироссийской истерии в Дании.