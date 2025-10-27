Власти Германии не на шутку озабочены тем, что жители страны не слишком-то верят их уверениям про угрозу с Востока и страшную Россию, которая непременно нападет на ФРГ, а потому нужно тратить все больше и больше денег на оборонные заказы вместо того, чтобы решать внутренние проблемы страны. Поэтому представители немецкого правительства продолжают нагнетать антироссийскую военную истерию. Об очередном шаге в этом направлении сообщает Stern.