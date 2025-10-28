Что можно и нельзя делать в Ефимов день 28 октября на Смотрины льна

Православная церковь 28 октября вспоминает святого Евфимия Солунского Нового. В народе празднуют Ефимов день. Кроме того, существует еще одно название — Смотрины льна. Оно возникло из-за того, что с 28 октября начинали обрабатывать лен.
Что нельзя делать 28 октября.
Запрещено стирать вещи. Также в указанный день не следует проводить генеральную уборку, заниматься тяжелой домашней работой. А еще девушкам не следует ходить с распущенными волосами.
Что можно делать 28 октября.
По традиции, в названный день было принято заниматься обработкой льна. Указанная работа, чаще всего, сопровождалась частушками и песнями, а после — устраивали смотрины льна, демонстрируя свою работу.
Согласно приметам, кошка, которая пьет много воды, предсказывает ухудшение погоды. Луна в кругах говорит про мороз в скором времени.
