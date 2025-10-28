Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что можно и нельзя делать в Ефимов день 28 октября на Смотрины льна

Узнали приметы и запреты на 28 октября, когда отмечают Ефимов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 28 октября вспоминает святого Евфимия Солунского Нового. В народе празднуют Ефимов день. Кроме того, существует еще одно название — Смотрины льна. Оно возникло из-за того, что с 28 октября начинали обрабатывать лен.

Что нельзя делать 28 октября.

Запрещено стирать вещи. Также в указанный день не следует проводить генеральную уборку, заниматься тяжелой домашней работой. А еще девушкам не следует ходить с распущенными волосами.

Что можно делать 28 октября.

По традиции, в названный день было принято заниматься обработкой льна. Указанная работа, чаще всего, сопровождалась частушками и песнями, а после — устраивали смотрины льна, демонстрируя свою работу.

Согласно приметам, кошка, которая пьет много воды, предсказывает ухудшение погоды. Луна в кругах говорит про мороз в скором времени.

Кстати, милиция сказала белорусам, сколько алкоголя можно хранить дома.

Ранее белорусский инфекционист назвала вирусы, циркулирующие в Беларуси осенью 2025.

Тем временем мы писали, что в Беларуси планируют в пять раз поднять транспортный налог — вот для кого.