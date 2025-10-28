День бабушек и дедушек в России и Международный день анимации: какие праздники отмечают в России и в мире 28 октября

Каждый день в мире, в том числе и в России, приходится на тот или иной праздник — пусть не всегда официальный или широко известный, но значимый для определенных сообществ. Так, во вторник, 28 октября, отмечаются сразу несколько дат: День бабушек и дедушек, День домашнего печенья и Международный день анимации.