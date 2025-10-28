Народный календарь. Почему 31 октября нужно развести огонь

Православная церковь 31 октября чтит память святого Луки — апостола от семидесяти и сподвижника апостола Павла. По преданию, он был послан на первую проповедь о Царствии Небесном при земной жизни Иисуса Христа и позже принял мученическую смерть в Фивах. Лука считается автором одного из четырех Евангелий и Деяний апостолов, а также первым в истории иконописцем.
На Руси 31 октября называли Луков день. В деревнях устраивали луковые базары, хотя торговля луком не считалась прибыльной: «Луком торговать — луковым мочалом и подпоясываться», — шутили люди. Святого Луку почитали за владение лекарским искусством, а луку приписывали целебные свойства. Апостолу часто молятся об исцелении недугов.
В дохристианской древности этот день имел разные названия, включая Самайн и Велесову ночь. Праздник знаменовал окончание урожайного сезона и наступление темного периода года, когда ночи становятся длиннее, а солнечных дней меньше. Его также считали своеобразным началом нового года и новым отсчётом времени.
В деревнях верили, что на исходе октября границы между миром живых и мёртвых истончаются. В Велесову ночь и Самайн устраивали гулянья, игры и застолья. Особое значение придавали прыжкам через костер, считая, что огонь изгоняет болезни и нечистую силу. Кроме того, добывали «чистый» огонь, который несли по улицам и домам для защиты от колдовства и зла, а в предрассветный час вспоминали умерших близких.
Приметы погоды.
Яркая луна — к ясной погоде.
Снег еще ни разу не выпадал — к продолжительной теплой погоде.
Домашняя птица нахохлилась — к осадкам.
Скотина зубами скрипит — к суровой зиме.
Именины отмечают: Гавриил, Мария, Георгий, Федор, Макар, Николай, Алексей, Константин, Трофим, Давид, Игорь, Лука.