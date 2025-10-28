Народный календарь. Почему 31 октября нужно развести огонь

В деревнях верили, что на исходе октября границы между миром живых и мёртвых истончаются. В Велесову ночь и Самайн устраивали гулянья, игры и застолья. Особое значение придавали прыжкам через костер, считая, что огонь изгоняет болезни и нечистую силу. Кроме того, добывали «чистый» огонь, который несли по улицам и домам для защиты от колдовства и зла, а в предрассветный час вспоминали умерших близких.