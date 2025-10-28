В Польше ужесточили контроль за деньгами украинцев: беженцев подозревают в нелегальных доходах

Украинцы, живущие в Польше, теперь подвергнуты еще большему контролю. Государство ужесточило слежку за их финансовыми операциями. Польская налоговая служба стала тщательнее контролировать денежные переводы украинцев, пишет In Poland.
Как утверждается в публикации, власти проверяют транзакции даже несущественного размера. Особое внимание уделяют переводам без указанной цели поступления денежных средств.
Так, отмечено в статье, если финансы поступают регулярно без объяснений, то это может быть квалифицировано как скрытый доход. В таком случае счет могут заблокировать на срок до трех месяцев.
В Киеве между тем наблюдаются постоянные отключения электричества. Жители столицы Украины учатся жить без света. Киевляне призывают страну сложить оружие.