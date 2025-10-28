НАСА закрыло доступ к информации об астероиде 2025 US6

Ранее в ряде Telegram-каналов были опубликованы несколько видеороликов с падением неизвестного объекта из космоса и образованием при этом яркого огненного следа. Утверждается, что светящийся объект был виден из Дубны, Раменского, Видного, Жуковского, Люберец, Красногорска и Одинцово в Московской области. Руководитель лаборатории Сергей Богачев сообщил РИА Новости, что это мог быть небольшой метеороид или космический мусор. Позднее в ИКИ РАН предположили, исходя из скорости объекта, что это мог быть астероид.