Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CNBC: без выплаты в $1 трлн Маск может уйти из Tesla

Маск играет ключевую роль в развитии Tesla и определяет ее стратегическое направление.

Источник: Аргументы и факты

Председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм обратилась к акционерам с призывом поддержать выплату компенсационного пакета Илону Маску, оцениваемого почти в $1 трлн.

В письме, направленном перед ежегодным собранием компании, она предупредила, что отказ от утверждения пакета может привести к уходу Маска из Tesla, что, по ее мнению, существенно снизит стоимость компании.

Денхолм подчеркнула, что Маск играет ключевую роль в развитии Tesla и определяет ее стратегическое направление, включая развитие технологий полного автопилота и создание роботов Optimus. Она отметила, что компания уже давно перестала быть просто автопроизводителем и движется к новым технологическим горизонтам.

Между тем предложение о выплате вызвало серьезные споры. Консалтинговая компания Institutional Shareholder Services и ряд профсоюзных организаций призвали голосовать против, считая сумму чрезмерной и обращая внимание на репутационные риски, связанные с политической активностью Маска.

Ранее сообщалось, что Маск планирует довести ежегодный выпуск человекоподобных роботов Optimus до миллиона экземпляров, формируя тем самым, по его мнению, внушительную армию в перспективе нескольких лет.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше