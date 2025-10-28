CNBC: без выплаты в $1 трлн Маск может уйти из Tesla

Денхолм подчеркнула, что Маск играет ключевую роль в развитии Tesla и определяет ее стратегическое направление, включая развитие технологий полного автопилота и создание роботов Optimus. Она отметила, что компания уже давно перестала быть просто автопроизводителем и движется к новым технологическим горизонтам.