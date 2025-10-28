CNBC: без выплаты в $1 трлн Маск может уйти из Tesla

Председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм обратилась к акционерам с призывом поддержать выплату компенсационного пакета Илону Маску, оцениваемого почти в $1 трлн.
В письме, направленном перед ежегодным собранием компании, она предупредила, что отказ от утверждения пакета может привести к уходу Маска из Tesla, что, по ее мнению, существенно снизит стоимость компании.
Денхолм подчеркнула, что Маск играет ключевую роль в развитии Tesla и определяет ее стратегическое направление, включая развитие технологий полного автопилота и создание роботов Optimus. Она отметила, что компания уже давно перестала быть просто автопроизводителем и движется к новым технологическим горизонтам.
Между тем предложение о выплате вызвало серьезные споры. Консалтинговая компания Institutional Shareholder Services и ряд профсоюзных организаций призвали голосовать против, считая сумму чрезмерной и обращая внимание на репутационные риски, связанные с политической активностью Маска.
Ранее сообщалось, что Маск планирует довести ежегодный выпуск человекоподобных роботов Optimus до миллиона экземпляров, формируя тем самым, по его мнению, внушительную армию в перспективе нескольких лет.