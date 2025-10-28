Ричмонд
Роспотребнадзор рассказал о ситуации с гриппом в России

Эпидемиологическая обстановка с распространением острых респираторных вирусных инфекций в России характеризуется стабильностью, однако специалисты Роспотребнадзора фиксируют увеличение доли вирусов гриппа в общей структуре заболеваемости. Согласно данным ведомства, в период с 40-й по 43-ю недели наблюдения среди циркулирующих штаммов преобладает грипп типа A (H3N2).

На сегодняшний день в рамках общероссийской прививочной кампании против гриппа вакцинировано более 47,7 миллиона человек, что составляет 32,3% от общего населения страны. Специалисты подчеркивают важность завершения вакцинации до начала сезонного подъема заболеваемости, который традиционно приходится на ноябрь-декабрь.

В первую очередь иммунизация рекомендована категориям граждан с повышенным риском развития осложнений после перенесенного гриппа. К ним относятся люди с хроническими патологиями, включая заболевания дыхательной и сердечно-сосудистой систем, метаболические нарушения и избыточную массу тела. Особое внимание уделяется защите детей младшего возраста, пожилых людей и женщин в период беременности.

Ранее эксперт рассказал о подъеме заболеваемости гриппом и ОРВИ в России.

