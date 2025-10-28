Роспотребнадзор рассказал о ситуации с гриппом в России

На сегодняшний день в рамках общероссийской прививочной кампании против гриппа вакцинировано более 47,7 миллиона человек, что составляет 32,3% от общего населения страны. Специалисты подчеркивают важность завершения вакцинации до начала сезонного подъема заболеваемости, который традиционно приходится на ноябрь-декабрь.