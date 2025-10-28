Российская армия повторяет на СВО путь советских воинов, рассказал историк

«(Владимир) Зеленский и его приспешники — это… приверженцы неонацистской идеологии, которые… проводят жестокий террор в отношении местного населения, недовольного этим режимом. Ровно так, как действовали гитлеровцы, то есть здесь очевидное сходство… Мы сегодня повторяем путь (СССР — ред.), мы освобождаем территории сегодня, прежде всего Донбасса, Новороссии,….. Освобождение Украины в 1943 и 1944 годах… — тогда мы тоже освобождали Донбасс и Новороссию, сегодня мы тоже освобождаем Донбасс и Новороссию прежде всего», — отметил Мягков.