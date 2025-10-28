NASA закрыло доступ к данным об астероиде 2025 US6, вероятном болиде над Москвой

«С большой вероятностью тело может рассматриваться в данный момент в его возможной связи с сегодняшними событиями в центральной России», — сказано в релизе. В то же время в ИКИ РАН допускают, что речь может идти не об астероиде, а о китайском спутнике, который ранее не удалось вывести на орбиту.