NASA закрыло доступ к данным об астероиде 2025 US6, вероятном болиде над Москвой

В релизе сказано, что недоступными стали сведения о траектории движения и прочих характеристиках указанного небесного тела, которые находились в открытом доступе до момента появления информации о наблюдении болида над Москвой и Подмосковьем.
Астероид 2025 US6, по оценкам учёных, имеет размер около 2 метров и должен был сблизиться с Землёй на расстояние около 150 тысяч километров во вторник 28 октября.
«С большой вероятностью тело может рассматриваться в данный момент в его возможной связи с сегодняшними событиями в центральной России», — сказано в релизе. В то же время в ИКИ РАН допускают, что речь может идти не об астероиде, а о китайском спутнике, который ранее не удалось вывести на орбиту.
Напомним, утром в понедельник в Московской области разрушился объект, зафиксированный множеством камер. Он пролетел на высоте 60−100 км, примерно в 450−500 км к северу от Москвы, со скоростью около 20 км/с. Его наблюдали около 25 секунд. Ряд параметров свидетельствует о том, что это мог быть космический мусор.