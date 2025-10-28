Ричмонд
NASA закрыло доступ к данным об астероиде 2025 US6, вероятном болиде над Москвой

В ИКИ РАН заявили, что сведения о траектории астероида 2025 US6 перестали быть доступными в базе NASA.

Источник: Комсомольская правда

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) закрыло доступ к информации об астероиде 2025 US6, информирует Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

В релизе сказано, что недоступными стали сведения о траектории движения и прочих характеристиках указанного небесного тела, которые находились в открытом доступе до момента появления информации о наблюдении болида над Москвой и Подмосковьем.

Астероид 2025 US6, по оценкам учёных, имеет размер около 2 метров и должен был сблизиться с Землёй на расстояние около 150 тысяч километров во вторник 28 октября.

«С большой вероятностью тело может рассматриваться в данный момент в его возможной связи с сегодняшними событиями в центральной России», — сказано в релизе. В то же время в ИКИ РАН допускают, что речь может идти не об астероиде, а о китайском спутнике, который ранее не удалось вывести на орбиту.

Напомним, утром в понедельник в Московской области разрушился объект, зафиксированный множеством камер. Он пролетел на высоте 60−100 км, примерно в 450−500 км к северу от Москвы, со скоростью около 20 км/с. Его наблюдали около 25 секунд. Ряд параметров свидетельствует о том, что это мог быть космический мусор.