В Чечне хотят создать Путинский районный суд

Инициативу рассмотрят на пленуме Верховного суда 28 октября.

В столице Чечни — Грозном — может появиться Путинский районный суд. Такая инициатива содержится в повестке заседания Пленума Верховного Суда Российской Федерации, назначенного на 28 октября.

Речь идет о создании нового районного суда в Грозном, который будет обслуживать жителей нового района столицы Чечни, получившего название Путинский.

«О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона “О создании суда Путинского района города Грозного Чеченской Республики”, — гласит четвертый пункт опубликованной на официальном сайте Верховного суда повестки заседания.

Как ранее писал KP.RU, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что новый район Грозного назовут в честь президента РФ Владимира Путина. Как отметил глава региона, район расположится на территории свыше 200 гектаров. На этой территории построят 130 многоквартирных домов, а также мечети, детские сады и другую инфраструктуру.

Также KP.RU писал, что в день рождения президента РФ в Грозном открыли район имени Владимира Путин.

