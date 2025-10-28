В Чечне хотят создать Путинский районный суд

Как ранее писал KP.RU, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что новый район Грозного назовут в честь президента РФ Владимира Путина. Как отметил глава региона, район расположится на территории свыше 200 гектаров. На этой территории построят 130 многоквартирных домов, а также мечети, детские сады и другую инфраструктуру.