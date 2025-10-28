Историк сравнил гибель линкора «Новороссийск» с подрывом «Северных потоков»

«На мой взгляд, здесь видна рука западных спецслужб — уничтожение линкора “Новороссийск” в Севастопольской бухте. Очень много на это указывает. Во-первых, этот линкор был передан нам по репарациям. То есть раньше это был итальянский линкор, естественно, это был удар по самолюбию итальянцев… Возможно, западные спецслужбы, включая британские… и итальянские, совершили террористический акт, как, например, сегодня с “Северными потоками”, — отметил Мягков.