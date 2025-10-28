Ричмонд
Историк сравнил гибель линкора «Новороссийск» с подрывом «Северных потоков»

Мягков: западные спецслужбы могли подорвать линкор «Новороссийск» в 1955 году.

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Западные спецслужбы могли подорвать линкор «Новороссийск» в прошлом веке так же, как «Северные потоки», заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

«На мой взгляд, здесь видна рука западных спецслужб — уничтожение линкора “Новороссийск” в Севастопольской бухте. Очень много на это указывает. Во-первых, этот линкор был передан нам по репарациям. То есть раньше это был итальянский линкор, естественно, это был удар по самолюбию итальянцев… Возможно, западные спецслужбы, включая британские… и итальянские, совершили террористический акт, как, например, сегодня с “Северными потоками”, — отметил Мягков.

Линкор «Новороссийск» был передан СССР по репарациям после Второй мировой войны, ранее он входил в состав Королевских военно-морских сил Италии и принимал активное участие в боевых действиях. После передачи СССР он вошел в состав Черноморского флота ВМФ Советского союза и был переименован в «Новороссийск», в 1955 году затонул из-за взрыва. Историки до сих пор спорят о причинах трагедии и возможных версиях.

