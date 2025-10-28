NASA удалило данные об астероиде 2025 US6 после появления болида над РФ

NASA ограничило доступ к данным о характеристиках астероида 2025 US6, который может быть причастен к появлению яркого болида над Москвой и Подмосковьем утром 27 октября. Об этом говорится в telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. По данным ученых, до появления сообщений о необычном космическом явлении информация о траектории и параметрах малой планеты была открыта на сайте Лаборатории реактивного движения (JPL), а также на зеркале Европейского космического агентства, однако теперь эти сведения удалены.