В Чернобыльской зоне отчуждения нашли мутировавших собак с синей шерстью

В Чернобыльской зоне отчуждения исследователи обнаружили стаи собак с необычным синим окрасом шерсти. Об этом сообщает британское издание Daily Mail, публикуя фотографии странных животных.
Наблюдатели некоммерческого фонда Clean Futures Fund запечатлели на камеру нескольких собак, чья шерсть приобрела ярко-синий цвет. Несмотря на необычный окрас, животные выглядят активными и здоровыми.
Эти собаки являются потомками домашних животных, оставленных в зоне после эвакуации жителей в 1986 году. Причина их мутации и появления синего цвета шерсти пока неизвестна. Отмечается, что еще несколько дней назад таких собак в зоне не было.
Ранее проведенные исследования показали, что собаки, обитающие в Чернобыльской зоне, мутировали за прошедшие годы и стали невосприимчивы к радиации и тяжелым металлам. Ученые обнаружили генетические отличия у местных псов, что может объяснять их выживаемость на загрязненных территориях.
Что касается синего окраса, то специалисты склоняются к версии о возможном воздействии какого-то химиката на животных, говорится в статье.
В зоне Чернобыльской АЭС ученые обнаружили мутировавшие виды животных. При этом привычные индивиды изменились не только внешне, но и выработали устойчивость к радиации. Какие животные в зоне отчуждения мутировали, представляет ли это опасность для других зверей и могут ли изменения быть полезными для человечества, выясняла «Вечерняя Москва».