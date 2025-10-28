Life.ru выяснил, куда исчезают друзья после 40, и почему это нормально

По словам специалиста, если рассмотреть колесо баланса жизни, дружба, любовь, семья и личная жизнь находятся на одной линии, но смещены в разные векторы. Часто в сорок лет семейная жизнь очень насыщена — дети, заботы, ипотека, семейные выходные — и физически не всегда остаётся время на дружбу. Из-за этого друзья могут обижаться и делать выводы, исходя из своего уязвленного эго, что приводит к конфликтам.