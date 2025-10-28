NASA ограничило доступ к данным об астероиде после появления болида над Москвой

«Из базы NASA близких сближений с Землёй сегодня была изъята информация о траектории движения и иных характеристиках астероида 2025 US6. По состоянию на утро сегодняшнего дня, до момента появления информации о наблюдении болида в центральной России, эта информация присутствовала и находилась в открытом доступе. В настоящее время сведения о теле недоступны как в базовом каталоге лаборатории реактивного движения (JPL), так и на зеркалах Европейского космического агентства», — сказано в заявлении.