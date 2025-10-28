Ричмонд
В Госдуме предложили ввести в школах шведский стол

Депутат Филатова предложила ввести в школьных столовых систему шведского стола.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Депутат Госдумы Ирина Филатова (КПРФ) направила обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением ввести в школьных столовых систему питания «шведский стол», документ есть в распоряжении РИА Новости.

По словам Филатовой, депутатам Госдумы от граждан поступают «многочисленные сигналы» с критикой вкусовых качеств и потребительской привлекательности питания в образовательных и медицинских учреждениях. По мнению депутата, предоставляемое в образовательных учреждениях питание зачастую формально соответствует требованиям законодательства, но при этом не отвечает вкусовым потребностям детей.

«Прошу Вас рассмотреть возможность реализации следующих мер… рассмотреть вопрос о нормативном закреплении и методической поддержке внедрения прогрессивных форм организации питания (например, шведский стол в школах), доказавших свою эффективность в снижении объемов пищевых отходов», — сказано в обращении депутата к главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

Также Филатова в своем обращении предлагает Роспотребнадзору начать совместно с Минздравом РФ и Минпросвещения РФ разработку и утверждение обновленных технологических карт и типовых меню. Они должны быть ориентированы на современные вкусовые предпочтения детей и содержать улучшающие вкус технологии приготовления, разрешенные для детского питания.

«Усилить контроль за реальной, а не формальной, работой бракеражных комиссий, обязав их проводить ежедневную оценку вкусовых качеств с фиксацией результатов и принятых мер», — предлагается в документе.

