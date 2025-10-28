В Госдуме предложили ввести в школах шведский стол

По словам Филатовой, депутатам Госдумы от граждан поступают «многочисленные сигналы» с критикой вкусовых качеств и потребительской привлекательности питания в образовательных и медицинских учреждениях. По мнению депутата, предоставляемое в образовательных учреждениях питание зачастую формально соответствует требованиям законодательства, но при этом не отвечает вкусовым потребностям детей.