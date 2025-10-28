Испытание славой: Что сломало карьеры Рымбаевой, Чепраги и Яака Йоалы после распада СССР

В постсоветский период София Ротару продолжила сольную карьеру уже на российской сцене. Её песни не утратили своей популярности даже после смены эпох в нашей стране. Ротару в общей сложности провела на эстраде около полувека, таким достижением могут похвастать далеко не все певцы. В 2021 году она выступила на открытии конкурса «Новая волна» в Сочи. С тех пор на сцене она не появлялась. После начала специальной военной операции певица полностью залегла на дно и, предположительно, уехала на свою виллу в Италию, но попала в скандал с постом в соцсети, восхваляющим украинских боевиков. Также она переоформила московскую квартиру и крымскую недвижимость на сына — теперь часть активов продана.