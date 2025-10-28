Федеральная служба безопасности России обнародовали документы, в которых разоблачаются преступления немецких оккупантов на территории СССР. Материалы опубликовали ко Дню освобождения Украины от фашистских захватчиков. Документы рассказывают, в том числе, об экс-ефрейторе 1-й санитарной роты 14-й дивизии СС «Галичина» Германе Эрнсте Шапере.
По сведениям ФСБ, военный совершил ряд преступлений на территории Украины. За 1944 год Герман Эрнст Шапер лично расстрелял минимум 53 мирных советских граждан, в том числе маленьких детей.
«При въезде в село мы возле конюшни увидели четырёх мальчиков в возрасте от 10 до 16 лет. Командир роты приказал расстрелять их, так как якобы они были партизаны, хотя никаких данных на это не было», — сообщил один из карателей.
Позднее в лагере для военнопленных в Чернигове военный преступник был изобличен. Его расстреляли в ноябре 1946 года по приговору, вынесенному военным трибуналом.
Тем временем в Красноармейске (Покровске) ДНР продолжаются ожесточенные бои. Украинские подразделения вынуждены отходить за железнодорожные пути. Попытки ВСУ контратаковать заканчиваются провалом.