Для российских школьников предложено ввести шведский стол

Депутат Госдумы Ирина Филатова предложила ввести в российских школах систему питания по принципу «шведского стола». Соответствующее обращение на имя руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой парламентарий направила 27 октября.

