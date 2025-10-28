В Чернобыльской зоне обнаружены собаки-мутанты с синей шерстью

Ранее сообщалось, что после начала боевых действий на Украине Чернобыльская зона отчуждения стала убежищем для тысяч уклонистов от мобилизации в ВСУ. В украинском сегменте интернета появились предложения по поиску жилья в ЧЗО, и, по некоторым данным, на закрытую территорию переселились не менее нескольких тысяч украинцев. При этом точное число «переселенцев» остаётся неизвестным.