В Чернобыльской зоне обнаружены собаки-мутанты с синей шерстью

В Чернобыльской зоне отчуждения (ЧЗО) исследователи обнаружили собак с необычным синим окрасом шерсти. Об этом сообщает британское издание Daily Mail, публикуя фотографии удивительных животных, запечатлённых наблюдателями некоммерческого фонда Clean Futures Fund.

Источник: Life.ru

В Clean Futures Fund отметили, что, несмотря на необычный цвет шерсти, собаки выглядят активными и здоровыми. Предположительно, эти собаки — потомки домашних животных, оставленных после эвакуации жителей в 1986 году. Причина окрашивания остаётся неизвестной, хотя ранее синих собак в зоне не наблюдали.

Недавнее исследование 2024 года показало, что чернобыльские собаки мутировали и стали невосприимчивы к радиации и тяжёлым металлам.

«Учёные собрали образцы крови у 116 бродячих собак, обитающих в Чернобыльской зоне отчуждения, и обнаружили две разные популяции, которые генетически отличались от других собак в окрестностях», — говорится в статье Daily Mail.

Учёные предполагают, что синий окрас мог возникнуть из-за воздействия какого-либо химического вещества.

Ранее сообщалось, что после начала боевых действий на Украине Чернобыльская зона отчуждения стала убежищем для тысяч уклонистов от мобилизации в ВСУ. В украинском сегменте интернета появились предложения по поиску жилья в ЧЗО, и, по некоторым данным, на закрытую территорию переселились не менее нескольких тысяч украинцев. При этом точное число «переселенцев» остаётся неизвестным.

