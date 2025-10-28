Суд окончательно утвердил многомиллионный штраф для «Почты России»

Московский суд подтвердил правомерность наложения штрафа на акционерное общество «Почта России» в размере 230,6 миллиона рублей. Санкция была применена за неудовлетворительное выполнение работ по модернизации почтовых отделений, которые должны были быть завершены к началу 2024 и 2025 годов.