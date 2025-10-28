Ричмонд
Суд окончательно утвердил многомиллионный штраф для «Почты России»

Московский суд подтвердил правомерность наложения штрафа на акционерное общество «Почта России» в размере 230,6 миллиона рублей.

Московский суд подтвердил правомерность наложения штрафа на акционерное общество «Почта России» в размере 230,6 миллиона рублей. Санкция была применена за неудовлетворительное выполнение работ по модернизации почтовых отделений, которые должны были быть завершены к началу 2024 и 2025 годов.

Как следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, первоначальное решение о штрафе было вынесено мировым судьёй столицы в середине августа после проведения проверки Счётной палатой РФ. Инспекторы ведомства зафиксировали серьёзные нарушения в ходе исполнения компанией программы модернизации, что послужило основанием для возбуждения административного производства.

В середине октября Савеловский суд Москвы рассмотрел апелляционную жалобу «Почты России» и признал решение о штрафе законным, отклонив доводы почтового оператора. Таким образом, постановление о назначении административного наказания на сумму 230 623 780 рублей вступило в законную силу.

