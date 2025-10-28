Не книга, а целая эпоха: Виктор Горчаков представил свою книгу во Владивостоке

Председатель двух созывов Законодательного собрания Приморья, доктор технических наук Виктор Горчаков представил свою книгу «Жить, думать, любить» (16+). В издании он рассказал о своей жизни и событиях целой эпохи, уделив особое внимание Дальневосточному государственному университету и опыту работы в Таможенной академии. На презентации, прошедшем в стенах краевого парламента, автор поделился воспоминаниями о профессиональном пути, жизни в СССР и современной России, а также обсудил важные вопросы в области атомной энергетики и радиационной безопасности.
Встречу с благодарственных слов начал председатель Законодательного Собрания Приморского края Антон Волошко. Он подчеркнул значимость события и отметил вклад Виктора Горчакова в развитие региона, его многолетнюю работу на посту председателя собрания и выразил мнение, что Горчаков был одним из лучших руководителей за всю историю этого органа власти.
Сам автор рассказал, что книга получилась во многом автобиографичной. Работа над ней оказалась непростой — изначально хотелось охватить множество тем, но в процессе пришлось выбирать главное, отбрасывать лишнее и искать то, что будет интересно читателю.
«После года терзаний и сомнений работа была наконец завершена. Вот она — перед вами. Интересно теперь узнать мнение читателей о ней. Жизнь моя, впрочем, не является тайной для большинства присутствующих. Когда я работал в университете, обо мне писали немало разных материалов», — поделился Горчаков.
Накануне своего 85-летия автор воспринимает книгу как своеобразное подведение жизненных итогов. Свой путь он условно делит на несколько этапов — от детства и школьных лет до профессионального становления. Особое место в истории книги занимает Дальневосточный государственный университет, сыгравший решающую роль в его судьбе и формировании личности.
Бывший ректор подробно вспомнил историю родного вуза, открытого в 1899 году, упраздненного в 1930-х и возобновившего работу в 1956 году. Сам Горчаков поступил туда в первом наборе 1957 года, став свидетелем возрождения университета. Позднее, в 2009 году, вуз был преобразован в Дальневосточный федеральный университет, что стало новой страницей его истории.
«Не случайно в книге отдельная глава посвящена университету. И не потому, что я там работал, а потому, что этот вуз сыграл огромную роль в судьбе всего региона», — подчеркнул автор.
Горчаков рассказал также о своём опыте работы во Владивостокском филиале Таможенной академии. Он отметил, что тогда остро не хватало специалистов по радиационной безопасности, и ему довелось помогать, создавать учебные программы и формировать первую профессиональную команду, включая офицеров ВМФ. По его словам, эта работа была непростой, но успешной.
Зрители высоко оценили книгу, а некоторые предложили создать продолжение в виде второй части, на что Горчаков ответил, что такая идея уже имеется. Участников также интересовали вопросы о жизни в СССР и современной России, о Японии, атомной станции в Приморье и о том, в какую эпоху, по его мнению, было лучше жить.
Важное внимание автор уделил вопросам строительства атомной станции. Он отметил необходимость точной оценки геологических особенностей территории. Хотя изначально рассматривался вариант Фокино, окончательные решения должны опираться на заключения специалистов, а не только на личные наблюдения.
Горчаков привёл пример японской Фукусимы, подчеркнув, что трагедия на станции наглядно показала последствия пренебрежения геологическими оценками и анализом рисков. Любые недооценки угроз, например, цунами, могут иметь трагические последствия.
На вопрос о том, в какой эпохе жить проще или сложнее, автор ответил, что каждая эпоха имеет свои сложности — будь то время СССР или современная Россия.
В завершение встречи Виктор Горчаков расписался на своих книгах и поблагодарил слушателей за внимание к его истории.