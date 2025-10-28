Четыре здания обрушились в Турции из-за землетрясения, пострадавших нет

Четыре здания обрушились в Турции из-за землетрясения, которое произошло вечером в понедельник 27 октября. Об этом информирует телеканал NTV.
По данным телеканала, магнитуда землетрясения составила 6,1, а его эпицентр находился в районе населённого пункта Сындыргы и залегал на глубине 5,9 км. Также сообщалось о нескольких афтершоках, зарегистрированных уже после первого толчка. Они были немного слабее — магнитуда составила от 3,5 до 4,2.
Об обрушении зданий сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая, уточнив, что речь идёт о трёх зданиях и одном строении, в котором оборудован магазин.
«Данные о погибших и о находящихся под завалами не поступали. Работы на местах продолжаются», — сказал министр в эфире телеканала.
Ранее сообщалось, что землетрясение произошло в Турции в понедельник 27 октября. Это было второе сейсмическое событие в регионе за 48 часов.
Напомним, в июне в Турции произошли подземные толчки магнитудой 5,8. Эпицентр находился в Средиземном море на глубине 67,91 км, примерно в 10 км от курортного города Мармарис. Была объявлена угроза цунами. Сообщалось, что пострадало более 60 человек и погибла девочка-подросток.