Четыре здания обрушились в Турции из-за землетрясения, пострадавших нет

МВД Турции сообщило об обрушении домов после землетрясения.

Источник: Комсомольская правда

Четыре здания обрушились в Турции из-за землетрясения, которое произошло вечером в понедельник 27 октября. Об этом информирует телеканал NTV.

По данным телеканала, магнитуда землетрясения составила 6,1, а его эпицентр находился в районе населённого пункта Сындыргы и залегал на глубине 5,9 км. Также сообщалось о нескольких афтершоках, зарегистрированных уже после первого толчка. Они были немного слабее — магнитуда составила от 3,5 до 4,2.

Об обрушении зданий сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая, уточнив, что речь идёт о трёх зданиях и одном строении, в котором оборудован магазин.

«Данные о погибших и о находящихся под завалами не поступали. Работы на местах продолжаются», — сказал министр в эфире телеканала.

Ранее сообщалось, что землетрясение произошло в Турции в понедельник 27 октября. Это было второе сейсмическое событие в регионе за 48 часов.

Напомним, в июне в Турции произошли подземные толчки магнитудой 5,8. Эпицентр находился в Средиземном море на глубине 67,91 км, примерно в 10 км от курортного города Мармарис. Была объявлена угроза цунами. Сообщалось, что пострадало более 60 человек и погибла девочка-подросток.