Четыре здания обрушились в Турции из-за землетрясения, пострадавших нет

По данным телеканала, магнитуда землетрясения составила 6,1, а его эпицентр находился в районе населённого пункта Сындыргы и залегал на глубине 5,9 км. Также сообщалось о нескольких афтершоках, зарегистрированных уже после первого толчка. Они были немного слабее — магнитуда составила от 3,5 до 4,2.