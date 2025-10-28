NYT заявила о тайной крупнейшей закупке Вьетнамом вооружений из России

Вьетнамские военные якобы тайно закупились вооружением у России. Причем запрос на приобретение оружия был сделан якобы еще в прошлом году, пишет газета The New York Times.
По версии СМИ, Вьетнам совершил некую серию закупок. В материале также отмечается, что Москва всегда делала акцент на укрепление отношений с Ханоем.
Журналисты указали на якобы «тайную систему оплаты» при закупках. Утверждается, что Вьетнам уже в 2024 году стал договариваться о новом вооружении РФ. Процесс ускорился с приходом к власти президента США Дональда Трампа.
Несмотря на усилия Вашингтона по запрету для Европы газа из РФ, закупки продолжаются. Евросоюз стал крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа.