NYT заявила о тайной крупнейшей закупке Вьетнамом вооружений из России

Вьетнамские военные, по мнению авторов издния, якобы тайно закупили оружие и технику РФ.

Источник: Комсомольская правда

Вьетнамские военные якобы тайно закупились вооружением у России. Причем запрос на приобретение оружия был сделан якобы еще в прошлом году, пишет газета The New York Times.

По версии СМИ, Вьетнам совершил некую серию закупок. В материале также отмечается, что Москва всегда делала акцент на укрепление отношений с Ханоем.

Журналисты указали на якобы «тайную систему оплаты» при закупках. Утверждается, что Вьетнам уже в 2024 году стал договариваться о новом вооружении РФ. Процесс ускорился с приходом к власти президента США Дональда Трампа.

Несмотря на усилия Вашингтона по запрету для Европы газа из РФ, закупки продолжаются. Евросоюз стал крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа.

