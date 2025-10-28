Sohu: Предупреждение Путина о Tomahawk вынудило Трампа отступить

Предупреждение президента России Владимира Путина о «сокрушительном ответе» на применение американских ракет Tomahawk против РФ, похоже, повлияло на позицию американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил автор блога «Ланьфэн говорит» на китайской платформе Sohu, перевод материала публикует «ИноСМИ».
23 октября Путин заявил, что ответ на удары вглубь России ракетами Tomahawk или другим дальнобойным оружием будет очень серьезным, «если не сказать ошеломляющим».
По мнению китайского автора, слова Путина оказали существенное влияние. Несмотря на то, что Трамп отменил встречу с российским президентом и ввел санкции, он прекратил упоминать о поставках ракет Киеву. Даже когда в СМИ появилась информация о снятии ограничений на использование Украиной дальнобойных ракет, Трамп опроверг эти сообщения.
Китайский эксперт заключил, что Путину удалось, по крайней мере временно, убедить Трампа воздержаться от поставок Украине наиболее опасных видов вооружений, говорится в сообщении.
При этом ранее руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что ВСУ будут только увеличивать удары с применением различных типов вооружения вглубь России. Он отметил, что Киев активно отвечал на российские удары, поэтому продолжит это делать. По его словам, атаки с каждым разом будут только сильнее, однако заниматься обсуждением подготовки к этим ударам не стоит.