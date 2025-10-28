В российских школах могут появиться «шведские столы»: об инициативе

В России намерены внедрить прогрессивные формы организации питания в школах. Так, предложено рассмотреть инициативу с системой «шведских столов». Об этом оповестила депутат Госдумы Ирина Филатова, пишет РИА Новости.
Парламентарий пояснила, что уже направила соответствующее обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Депутат отметила, что родители учащихся жалуются на вкус и качество питания в школах и медицинских учреждениях. Она также указала на формальное соответствие предоставляемой продукции требованиям законодательства.
«Прошу Вас рассмотреть возможность реализации следующих мер… рассмотреть вопрос о нормативном закреплении и методической поддержке внедрения прогрессивных форм организации питания (например, шведский стол в школах), доказавших свою эффективность в снижении объемов пищевых отходов», — сказано в документе.
