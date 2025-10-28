В российских школах могут появиться «шведские столы»: об инициативе

Парламентарий пояснила, что уже направила соответствующее обращение главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Депутат отметила, что родители учащихся жалуются на вкус и качество питания в школах и медицинских учреждениях. Она также указала на формальное соответствие предоставляемой продукции требованиям законодательства.