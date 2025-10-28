Мощное землетрясение магнитудой 6,1 произошло на западе Турции

Накануне на западе Турции также было зафиксировано землетрясение. В 19:44 (по московскому времени) на западе Стамбула происходили толчки продолжительностью около 20−30 секунд. В квартирах раскачивались люстры, дрожали стекла, однако паники среди жителей не возникло. По данным сейсмологов управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), магнитуда составила 3,7.