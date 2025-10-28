Мощное землетрясение магнитудой 6,1 произошло на западе Турции

Сильное землетрясение магнитудой 6,1 произошло на западе Турции, вызвав разрушения и опасения у местных жителей. Об этом стало известно в понедельник, 27 октября.
Точное количество пострадавших на данный момент уточняется. Эпицентр подземных толчков находился примерно в 10 километрах от города Сындыргы. Сильные колебания земной поверхности ощущались в крупных городах, таких как Стамбул, Измир, Балыкесир, а также в ряде других регионов страны.
Сообщается об обрушении зданий в нескольких городах, а также о перебоях с подачей электричества и воды. Жители массово покидают свои дома, опасаясь афтершоков и новых разрушений. Экстренные службы работают на местах происшествий, передает Telegram-канал Shot.
Накануне на западе Турции также было зафиксировано землетрясение. В 19:44 (по московскому времени) на западе Стамбула происходили толчки продолжительностью около 20−30 секунд. В квартирах раскачивались люстры, дрожали стекла, однако паники среди жителей не возникло. По данным сейсмологов управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), магнитуда составила 3,7.