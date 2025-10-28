Колунов: до конца 2026 года россиянам не будут начислять повышенные пени за ЖКУ

Повышенные пени за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) не будут применяться в России до конца 2026 года. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова.