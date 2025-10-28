Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Колунов: до конца 2026 года россиянам не будут начислять повышенные пени за ЖКУ

Россиянам напомнили условия начисления пени за просрочку оплаты ЖКУ.

Источник: Комсомольская правда

Повышенные пени за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) не будут применяться в России до конца 2026 года. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова.

«Повышенные пени за просрочку оплаты ЖКУ не будут начислять до конца 2026 года», — цитирует депутата агентство.

Колунов напомнил о такой социально важной мере поддержки россиян, как использование при расчёте пеней и штрафов в 2025 и 2026 годах размера ключевой ставки 9,5% годовых, действовавшего в 2022 году.

Напомним, россияне с 1 марта 2026 года будут обязаны оплачивать коммунальные услуги по единой дате — 15 числу следующего месяца. Юрист Соловьёв объяснил, что нововведение упростит оплату и поможет избежать путаницы, а также повысит дисциплину среди жильцов.

Как начисляются пени за долги по коммуналке, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем депутат Разворотнева оценила возможность передачи долгов по ЖКХ коллекторам.