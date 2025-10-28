Колунов: до конца 2026 года россиянам не будут начислять повышенные пени за ЖКУ

Повышенные пени за просрочку оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) не будут применяться в России до конца 2026 года. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова.
«Повышенные пени за просрочку оплаты ЖКУ не будут начислять до конца 2026 года», — цитирует депутата агентство.
Колунов напомнил о такой социально важной мере поддержки россиян, как использование при расчёте пеней и штрафов в 2025 и 2026 годах размера ключевой ставки 9,5% годовых, действовавшего в 2022 году.
Напомним, россияне с 1 марта 2026 года будут обязаны оплачивать коммунальные услуги по единой дате — 15 числу следующего месяца. Юрист Соловьёв объяснил, что нововведение упростит оплату и поможет избежать путаницы, а также повысит дисциплину среди жильцов.
