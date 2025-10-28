«Адмирал» проиграл «Ак Барсу» второй раз подряд

«Адмирал» проиграл в повторном матче «Ак Барсу» в овертайме — 2:3. Это поражение стало для приморской команды уже четвертым подряд, сообщает ИА PrimaMedia.
Вторую встречу подряд в Казани команды провели 25 октября: в первой хозяева одержали победу со счетом 5:3, продлив свою победную серию до девяти матчей.
Этот матч стал дебютным для молодого вратаря Арсения Цыбы. Он впервые вышел на лед в составе команды КХЛ в основном составе. В начале игры у Цыбы работы было немного — «Ак Барс» владел шайбой и имел возможность поиграть в большинстве, но по-настоящему опасных моментов у ворот соперника не создал. У «Адмирала» в первые пять минут можно отметить лишь выход Даниила Гутика, но в решающий момент ему не дали ни бросить, ни отдать пас. А вот Цыба в итоге пропустил из-за неудачного случая: шайба после отскока от его клюшки попала в лицо Дмитрию Кателевскому и отскочила в ворота.
Во втором периоде игра кардинально не изменилась — хозяева по-прежнему пытались владеть инициативой, но делали это с большим трудом. «Адмиралу» сначала пришлось обороняться, но затем гости провели несколько хороших смен в атаке, надавили на соперника и попытались использовать численное преимущество. Самые реальные шансы сравнять счет упустили Семён Кошелев и Завгородний — первый не сумел бросить, находясь в одиночестве на пятаке, а бросок второго отбил Бердин. Гол Кайла Олсона стал логичным итогом этого отрезка активности «Адмирала». Не лучшим образом здесь сыграл Никита Лямкин — его длинный пас был перехвачен, что позволило гостям организовать атаку «три в два» на ворота казанцев, а Олсон сместился в центр и точным кистевым броском пробил Бердина.
В третьем периоде «Адмирал» вышел вперед при комичных обстоятельствах — Бердин не успел переместиться в воротах, а Павел Шэн бросил с острого угла, и шайба после рикошета от спины вратаря влетела в ворота.
В концовке встречи Казань заменила вратаря полевой игроком и перевела игру в овертайм благодаря голу Александра Хмелевского. В дополнительном периоде исход матча в пользу «Ак Барса» решил Илья Сафонов, эффектным броском принеся своей команде 10-ю победу подряд.
«По содержанию игры мы провели хороший матч. В концовке некоторые игроки не поверили, что могут довести матч до победы — пара неправильных действий, и соперник перевел игру в овертайм. Там ошибка игрока, нас за это не простили. Цыба в качестве стартового вратаря? Надо же когда-то ему дать сыграть. С Хуской мы проиграли три матча подряд, парень [Арсений Цыба] хорошо тренируется, виден его прогресс. Тяжело давать оценку вратарю, если бы выиграли — я был бы доволен», — сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.