«Адмирал» проиграл «Ак Барсу» второй раз подряд

Этот матч стал дебютным для молодого вратаря Арсения Цыбы. Он впервые вышел на лед в составе команды КХЛ в основном составе. В начале игры у Цыбы работы было немного — «Ак Барс» владел шайбой и имел возможность поиграть в большинстве, но по-настоящему опасных моментов у ворот соперника не создал. У «Адмирала» в первые пять минут можно отметить лишь выход Даниила Гутика, но в решающий момент ему не дали ни бросить, ни отдать пас. А вот Цыба в итоге пропустил из-за неудачного случая: шайба после отскока от его клюшки попала в лицо Дмитрию Кателевскому и отскочила в ворота.