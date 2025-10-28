Ричмонд
В России неработающим пенсионерам проиндексируют страховую пенсию: сколько она составит

Средняя страховая пенсия неработающих пенсионеров в 2026 году превысит 27 тысяч.

Источник: Комсомольская правда

Неработающие пенсионеры станут получать больше в 2026 году. Средний размер страховой выплаты в России превысит 27 тысяч рублей. Об этом оповестила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова, цитирует ТАСС.

Индексация коснется россиян, получающих пенсию по старости, инвалидности и при потере кормильца, отметила профессор. Размер выплаты зависит от трудового стажа и накопленных взносов. Стоит отметить, что сейчас средняя страховая пенсия для неработающих пенсионеров составляет 25 826,03 рубля.

«Следовательно, после индексации на 7,6% ее размер увеличится до 27 788,8 рубля», — пояснила Юлия Финогенова.

Пенсионеры также могут получить доплату за стаж работы до 1997 года. Для этого нужно подать заявление, так как пенсию не пересчитывают автоматически.