Россиян предупредили о смещении срока оплаты ЖКУ с 1 марта

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Как изменится срок оплаты квитанций ЖКУ с 1 марта и с какой целью его передвинули, агентству «Прайм» рассказала кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова.
«Изменения заключаются в следующем: на данный момент до вступления в силу изменений срок платы за жилое помещение и коммунальные услуги установлен ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем. С 1 марта 2026 года плату нужно будет вносить до 15 числа месяца, следующего за истекшим месяцем», — пояснила Леонова.
Иными словами, оплатить ЖКУ за март 2026 года можно будет до 15 апреля 2026 года. Помимо этого, меняется срок рассылки квитанций за коммунальные услуги. Теперь они будут приходить не первого, а пятого числа каждого месяца, заключила она.