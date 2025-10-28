Ричмонд
Курганские полицейские фиксируют опасные маневры с помощью скрытых патрулей

Скрытый надзор для выявления грубых нарушений ПДД ведут сотрудники курганской Госавтоинспекции. Эта практика позволяет фиксировать опасные маневры, незаметные при обычном патрулировании, сообщает ведомство.

