Британский профессор призвал запретить бекон и ветчину из-за риска рака

Профессор Эллиотт подчеркнул, что канцерогенные свойства бекона и ветчины были доказаны десять лет назад, однако ощутимых мер по снижению их потребления так и не было предпринято. Профессор подчеркнул, что каждый год промедления приводит к увеличению числа случаев рака, которые могли быть предотвращены, и, следовательно, к возрастанию нагрузки на Национальную службу здравоохранения.