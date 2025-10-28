Ричмонд
Британский профессор призвал запретить бекон и ветчину из-за риска рака

Британский ученый, профессор микробиологии и безопасности пищевых продуктов Крис Эллиотт, основатель Института глобальной продовольственной безопасности Университета Квинс, считает, что бекон и ветчину необходимо запретить в Великобритании. По его мнению, эти продукты повышают риск развития рака, сообщает издание Mirror.

Профессор Эллиотт подчеркнул, что канцерогенные свойства бекона и ветчины были доказаны десять лет назад, однако ощутимых мер по снижению их потребления так и не было предпринято. Профессор подчеркнул, что каждый год промедления приводит к увеличению числа случаев рака, которые могли быть предотвращены, и, следовательно, к возрастанию нагрузки на Национальную службу здравоохранения.

Основной вред, по словам ученого, наносят нитриты, которые используются для придания мясу розового цвета и сохранения товарного вида. Применение нитритов способствует образованию нитрозаминов — известных канцерогенов. Профессор напомнил, что десятилетие назад было установлено, что ежедневное употребление всего 50 граммов обработанного мяса увеличивает риск развития колоректального рака на 18 процентов, говорится в статье.

