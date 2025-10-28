В Совфеде рассказали о начислении пенсионных баллов

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Россияне с зарплатой в 300 тысяч рублей могут рассчитывать на максимальные 10 пенсионных баллов в год для формирования будущей пенсии, рассказала РИА Новости сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.
«Если заработная плата гражданина составляет 300 тысяч рублей в месяц, то за год гражданин заработает 13 индивидуальных пенсионных коэффициентов, но на лицевой счет гражданина будут учтены коэффициенты в количестве 10 — это максимальное количество пенсионных коэффициентов, которое может получить гражданин за год», — сказала Мельникова.
Сенатор отметила, что для получения максимального количества пенсионных баллов за год зарплата должна составлять более 230 тысяч рублей.
«Стоимость одного пенсионного коэффициента на 2025 год составляет 145,69 рубля и каждый год индексируется на уровень инфляции. Количество накопленных пенсионных баллов умножается на стоимость одного балла, после чего к этой сумме прибавляется гарантированная государством фиксированная выплата. Это и будет итоговый размер страховой пенсии гражданина», — добавила парламентарий.