Bloomberg: США хотят освободить часть активов «Роснефти» от санкций

Администрация США предложила Берлину временно освободить от санкций немецкие активы «Роснефти». Американские власти готовы предоставить шестимесячный срок для урегулирования вопроса собственности. Об этом сообщают источники.

