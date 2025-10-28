Россиянам рассказали об изменениях в оплате ЖКУ с 2026 года

С 1 марта 2026 года в России произойдут изменения в сроках оплаты жилищно-коммунальных услуг, сообщила агентству «Прайм» кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова.
Согласно новым правилам, крайний срок внесения платежей за жилое помещение и коммунальные услуги будет перенесен с 10-го на 15-е число месяца, следующего за расчетным периодом. Это означает, что, например, оплата за март 2026 года должна будет быть произведена до 15 апреля 2026 года.
Параллельно изменяется и график рассылки платежных документов. Квитанции за ЖКУ будут направляться потребителям не 1-го, а 5-го числа каждого месяца. Как пояснила эксперт, эти меры направлены на создание более комфортных условий для граждан, предоставляя им дополнительное время для планирования семейного бюджета и своевременного выполнения финансовых обязательств.
