Россиянам рассказали об изменениях в оплате ЖКУ с 2026 года

Согласно новым правилам, крайний срок внесения платежей за жилое помещение и коммунальные услуги будет перенесен с 10-го на 15-е число месяца, следующего за расчетным периодом. Это означает, что, например, оплата за март 2026 года должна будет быть произведена до 15 апреля 2026 года.