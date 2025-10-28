МВД: Выданные до изменений автомобильные номера без флагов менять не обязательно

Владельцы автомобилей, получившие государственные регистрационные знаки до того, как было законодательно закреплено обязательное наличие на номерах флага России, не обязаны менять их. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД.
«Обязанность по замене государственных регистрационных знаков, выданных до вступления в силу указанных изменений и соответствующих ранее действовавшей редакции стандарта, законодательством не предусмотрена», — сказано в релизе.
При этом за управление авто с нестандартными номерами могут выписать предупреждение или оштрафовать на 500 рублей.
Напомним, с 1 января текущего года производство и выдачу номеров без государственного флага в Российской Федерации запретили.
Тем временем россияне покупают красивые автомобильные номера за десятки миллионов рублей. Как устроен этот рынок в России, читайте здесь на KP.RU.
Также напомним, что в РФ водителям, скрывающим номер авто, грозит лишение прав на 1,5 года.