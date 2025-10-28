Нуждающимся в поддержке пенсионерам предложили компенсировать стоимость лекарств

Депутаты Госдумы разработали поправки к закону «Об основах охраны здоровья». Проектом предлагается компенсировать стоимость назначенных врачами лекарств пенсионерам с низким уровнем дохода, пишет газета «Известия».
В тексте проекта системная поддержка старшего поколения называется неотъемлемой частью демографической политики страны. Депутаты предложили полностью компенсировать затраты на медикаменты тем пенсионерам, доход которых в 1,5 раза ниже прожиточного минимума.
«Законопроект направлен на усиление социальной поддержки наиболее уязвимых категорий граждан и реализацию принципов здравоохранения через механизм полной компенсации стоимости лекарств, назначенных врачом», — утверждается в документе.
В 2026 году проведут индексацию страховых пенсий неработающих пожилых граждан. Средний размер такой выплаты превысит 27 тысяч рублей.