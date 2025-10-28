Стал известен размер маткапитала при рождении первого ребенка в 2026 году

Женщины, ставшие мамами в первый раз, в 2026 году могут получить выплату свыше 737 тысяч рублей. Размер маткапитала при рождении первенца составит 737 205 рублей. Об этом уведомила депутат Госдумы Татьяна Буцкая в диалоге с РИА Новости.
Указанные данные означают, что размер выплаты вырастет на 47 тысяч рублей по сравнению с 2025 годом. Государственная поддержка распространяется, в том числе, на усыновленных детей.
«Согласно проекту бюджета, при рождении первого ребенка материнский капитал составит 737 205 рублей в 2026 году», — поделилась Татьяна Буцкая.
Социальный фонд РФ также проведет перерасчет пенсионных выплат. Фиксированная выплата к страховой пенсии для россиян старше 80 лет увеличится с 8907 до 17 815 рублей.