Стал известен размер маткапитала при рождении первого ребенка в 2026 году

Женщины, ставшие мамами в первый раз, в 2026 году могут получить выплату свыше 737 тысяч рублей. Размер маткапитала при рождении первенца составит 737 205 рублей. Об этом уведомила депутат Госдумы Татьяна Буцкая в диалоге с РИА Новости.