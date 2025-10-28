Life.ru рассказал, как хранить сыр в холодильнике после вскрытия упаковки

«Забудьте про полиэтилен. Одной из самых распространённых ошибок при хранении сыра является использование полиэтиленовой упаковки. Пластик удерживает влагу, и это приводит к накоплению конденсата, а следовательно, к росту плесени. Даже если сыр куплен в ней, после вскрытия лучше сразу заменить упаковку», — пояснила специалист.