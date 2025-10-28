Стармер обсудил с Трампом поставки оружия Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом вопросы поставки дальнобойного оружия Украине. Об этом британский политик сообщил в интервью агентству Bloomberg.
По словам Стармера, разговор с Трампом состоялся в воскресенье, 26 октября, перед встречей американского президента с председателем КНР Си Цзиньпином, которая запланирована на 30 октября. Помимо поставок вооружений Украине, стороны также затронули тему мер давления на Китай с целью отказа от закупки российской нефти.
Стармер отметил важность диалога, в частности, касательно предстоящей встречи Трампа с Си Цзиньпином. Однако детали разговора, включая точную дату и тип обсуждаемого вооружения, в интервью не уточняются.
Ранее постпред США в НАТО Мэттью Уитакер заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе предстоящей встречи может попросить председателя КНР Си Цзиньпина усилить давление на Россию.
В зарубежных СМИ также появилась информация, что Соединенные Штаты и Китай скоро могут начать войну, если срочно не наладят коммуникацию между своими армиями. Таким образом, участились случаи опасных сближений и перехватов боевой авиации двух стран.