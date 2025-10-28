В России сдвинут срок оплаты ЖКУ: в какие даты нужно платить «коммуналку» с 2026 года

Россияне с весны 2026 года будут иначе платить за ЖКУ. Крайний срок сдвинут на 15 число месяца. Об этом подробно рассказала кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Ольга Леонова, пишет «Прайм».
Так, ЖКУ за март 2026 года жильцам можно оплачивать до 15 апреля. Квитанции будут приходить пятого числа каждого месяца, уточнила доцент.
«На данный момент до вступления в силу изменений срок платы за жилое помещение и коммунальные услуги установлен ежемесячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим месяцем. С 1 марта 2026 года плату нужно будет вносить до 15 числа месяца», — подытожила Ольга Леонова.
В Госдуме сообщили, что до конца 2026 года в РФ не будут применяться повышенные пени за просрочку оплаты ЖКУ. Увеличения штрафов за долги ждать не стоит.