Малоимущим пенсионерам хотят компенсировать стоимость лекарств

Ранее Life.ru рассказал, что молодые люди в России, которые только начинают карьерный путь, могут рассчитывать на страховую пенсию в пределах 25−40 тысяч рублей. Речь идёт о средней зарплате в 100 тысяч рублей при стаже 30−40 лет. По словам эксперта, текущие пенсии завышены, учитывая финансовое состояние фонда.