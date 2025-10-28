Дети Кайрата Нуртаса на каникулах растрогали Казнет

По словам Жулдыз, сейчас в их доме особая атмосфера счастья: у детей школьные каникулы, и теперь они помогают заботиться о новорожденной дочери Рабие Султан.
«Момент, когда все в жизни ладится, — благодарю Всевышнего», — подписала актриса семейное фото, на котором запечатлены все дети вместе.
В тот же день Жулдыз дополнила публикации новым видео, на котором запечатлен момент возвращения старшей дочери Сезим из Англии, где она учится.
Девочка вернулась домой без предупреждения. Это стало приятным сюрпризом для всей семьи.
