Профилактический осмотр спас зрение жительнице Приморья

Лечение проводилось совместно со специалистами из Москвы. Уже через месяц с помощью телемедицины 65-летняя пациентка была приглашена в Центр микрохирургии глаза имени Фёдорова на брахитерапию — высокоэффективный метода лучевой терапии, при котором радиоактивный источник устанавливается в непосредственной близости от опухоли, минимизируя повреждение здоровых тканей.