Профилактический осмотр спас зрение жительнице Приморья

Меланому хориоидеи у женщины выявили случайно.

Источник: PrimaMedia.ru

Жительница Приморья решила пройти профилактический осмотр после того, как у её знакомой обнаружили меланому глаза. И это решение оказалось жизненно важным, сообщает пресс-служба краевого Минздрава.

«Во время осмотра врачи обнаружили в глазном яблоке коричневое пигментное пятно и незамедлительно направили пациентку в Краевую клиническую больницу № 2 офтальмологический центр. Там диагноз подтвердился — меланома хориоидеи», — говорится в сообщении.

Лечение проводилось совместно со специалистами из Москвы. Уже через месяц с помощью телемедицины 65-летняя пациентка была приглашена в Центр микрохирургии глаза имени Фёдорова на брахитерапию — высокоэффективный метода лучевой терапии, при котором радиоактивный источник устанавливается в непосредственной близости от опухоли, минимизируя повреждение здоровых тканей.

Как отмечает заведующая консультативно-диагностическим отделением ККБ № 2 Анна Хохлова, меланома хориоидеи часто протекает бессимптомно, особенно при периферическом расположении, и выявить её на ранней стадии возможно только при осмотре глазного дна на широкий зрачок.

Благодаря своевременной диагностике и оперативному началу лечения через два месяца УЗИ показало полный регресс опухоли — зафиксирован лишь очаг атрофии, а риск метастазирования сведён к минимуму.