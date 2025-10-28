ИКИ РАН: Разрушившийся над Москвой объект мог быть астероидом

Объект, пролетевший и разрушившийся над Москвой утром в понедельник 27 октября, мог быть астероидом. Такое предположение высказали учёные лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. В то же время специалисты не исключают, что это мог быть космический мусор.
Напомним, объект пролетел на высоте 60−100 км, примерно в 450−500 км к северу от Москвы, со скоростью около 20 км/с.
Учёные перечислили аргументы в пользу обеих версий.
«Предварительная информация по траектории болида показывает наличие некоторого числа странностей. Такие скорости, если предварительные оценки верны, почти однозначно свидетельствуют о том, что это астероид», — сказано в релизе.
В то же время фрагментация, замеченная при разрушении болида, более характерна для искусственных объектов, как и время наблюдения — около 25 секунд.
Напомним, сообщения очевидцев пролёта и разрушения неизвестного объекта над российской столицей стали появляться примерно в 6:30 по московскому времени. Особенно часто пользователи Сети подчеркивали яркость метеорита — зеленого света того хватило для освещения целого района. Учёные объяснили, что зелёное свечение может быть вызвано высоким содержанием никеля в объекте.
Тем временем Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) закрыло доступ к информации об астероиде 2025 US6. Недоступными стали сведения о траектории движения и прочих характеристиках указанного небесного тела, которые находились в открытом доступе до момента появления информации о наблюдении болида над Москвой и Подмосковьем.
Также специалисты выдвинули версию о том, что сгоревший объект мог быть китайским спутником, попытка вывести который на орбиту потерпела неудачу.
Накануне эксперты NASA причислили астероид 3I/ATLAS к потенциальным угрозам земной цивилизации, включив таинственный межзвездный объект в список опасных небесных тел, за которыми необходимо пристально наблюдать. Это первый объект, внесённый в указанный список. У астрономов есть предположение, что этот астероид является космическим кораблём и совершает маневры.
Напомним, 3 сентября Земля едва разминулась с 40-метровой глыбой астероида 2025 QD8, а после этого мимо планеты пролетел 2025 FA22, диаметр которого, по приблизительной оценке астрономов Европейского космического агентства (ЕКА), может достигать почти 300 метров (130 −290 м).
