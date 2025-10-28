ИКИ РАН: Разрушившийся над Москвой объект мог быть астероидом

Объект, пролетевший и разрушившийся над Москвой утром в понедельник 27 октября, мог быть астероидом. Такое предположение высказали учёные лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. В то же время специалисты не исключают, что это мог быть космический мусор.