Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Компания Tesla может лишиться Илона Маска: бизнесмен требует баснословную сумму

CNBC: Маск требует компенсацию в $1 трлн, он угрожает уйти из Tesla.

Источник: Комсомольская правда

Бизнесмен Илон Маск может покинуть пост генерального директора Tesla. Предприниматель пригрозил уходом из компании, если акционеры не выплатят ему компенсацию в почти 1 триллион долларов. С таким заявлением выступила председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм, транслирует телеканал CNBC.

Так, акционеры должны до 5 ноября проголосовать за баснословную выплату американскому бизнесмену. Председатель совета директоров компании назвала Илона Маска незаменимым. Она добавила, что именно он играет ключевую роль в будущем производителя электромобилей.

«Без Илона Tesla может существенно потерять в стоимости, поскольку нашу компанию, возможно, больше не будут ценить за то, кем мы стремимся стать», — признала Робин Денхолм.

Ранее отец предпринимателя Эррол Маск посетил матч чемпионата КХЛ в Казани. Он рассказал о схожести мастерства спортсменов КХЛ и НХЛ.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше