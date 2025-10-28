Компания Tesla может лишиться Илона Маска: бизнесмен требует баснословную сумму

Бизнесмен Илон Маск может покинуть пост генерального директора Tesla. Предприниматель пригрозил уходом из компании, если акционеры не выплатят ему компенсацию в почти 1 триллион долларов. С таким заявлением выступила председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм, транслирует телеканал CNBC.
Так, акционеры должны до 5 ноября проголосовать за баснословную выплату американскому бизнесмену. Председатель совета директоров компании назвала Илона Маска незаменимым. Она добавила, что именно он играет ключевую роль в будущем производителя электромобилей.
«Без Илона Tesla может существенно потерять в стоимости, поскольку нашу компанию, возможно, больше не будут ценить за то, кем мы стремимся стать», — признала Робин Денхолм.
