Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NASA удалило данные об астероиде, который мог упасть в России

NASA скрыло из своих баз данные об астероиде 2025 US6, который мог быть связан с болидом, замеченным над Москвой и Подмосковьем. Информацию об астероиде, который должен был пройти на расстоянии около 150 тысяч километров от Земли 28 октября, убрали из открытого доступа. Об этом сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

NASA скрыло из своих баз данные об астероиде 2025 US6, который мог быть связан с болидом, замеченным над Москвой и Подмосковьем. Информацию об астероиде, который должен был пройти на расстоянии около 150 тысяч километров от Земли 28 октября, убрали из открытого доступа. Об этом сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН подчеркнули, что тело размером около двух метров было доступно для просмотра в базах NASA и Европейского космического агентства до момента появления сообщений о наблюдении болида. Сейчас эти сведения недоступны.

Причины закрытия информации пока не ясны. Однако, по обновленным данным, под индексом 2025 US6 мог находиться не астероид, а китайский космический аппарат DRO-B, который после неудачного вывода на окололунную орбиту в 2024 году оказался на неопределенной траектории. Есть предположения, что этот аппарат мог быть переведен на ретроградную орбиту вокруг Земли, что совпадает с направлением движения наблюдаемого болида. В этом случае, возможно, спутник был сведен с орбиты искусственно, говорится в сообщении.

Ранее ученые предложили сценарий защиты Земли от потенциальной космической угрозы — астероида 2024 YR4.