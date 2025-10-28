NASA удалило данные об астероиде, который мог упасть в России

Причины закрытия информации пока не ясны. Однако, по обновленным данным, под индексом 2025 US6 мог находиться не астероид, а китайский космический аппарат DRO-B, который после неудачного вывода на окололунную орбиту в 2024 году оказался на неопределенной траектории. Есть предположения, что этот аппарат мог быть переведен на ретроградную орбиту вокруг Земли, что совпадает с направлением движения наблюдаемого болида. В этом случае, возможно, спутник был сведен с орбиты искусственно, говорится в сообщении.