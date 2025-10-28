NASA удалило данные об астероиде, который мог упасть в России

NASA скрыло из своих баз данные об астероиде 2025 US6, который мог быть связан с болидом, замеченным над Москвой и Подмосковьем. Информацию об астероиде, который должен был пройти на расстоянии около 150 тысяч километров от Земли 28 октября, убрали из открытого доступа. Об этом сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН подчеркнули, что тело размером около двух метров было доступно для просмотра в базах NASA и Европейского космического агентства до момента появления сообщений о наблюдении болида. Сейчас эти сведения недоступны.
Причины закрытия информации пока не ясны. Однако, по обновленным данным, под индексом 2025 US6 мог находиться не астероид, а китайский космический аппарат DRO-B, который после неудачного вывода на окололунную орбиту в 2024 году оказался на неопределенной траектории. Есть предположения, что этот аппарат мог быть переведен на ретроградную орбиту вокруг Земли, что совпадает с направлением движения наблюдаемого болида. В этом случае, возможно, спутник был сведен с орбиты искусственно, говорится в сообщении.
Ранее ученые предложили сценарий защиты Земли от потенциальной космической угрозы — астероида 2024 YR4.